黃金,謊言,錄影帶第1季:真相與果報

本集節目將帶觀眾一窺美國新墨西哥州維多里奧峰的寶藏故事。道克被射殺身亡，挖掘寶藏的重擔落到歐法身上，但鄰近的白沙導彈試驗場決定擴張範圍，要求歐法撤離維多里奧峰，許多人認為這是軍方的陰謀。多年後，由歐法孫子領頭的挖掘作業仍在繼續，但陰謀與欺騙也盤桓不去。寶藏的故事還會如何發展？真相到底為何？