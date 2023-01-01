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熱唱吧
衛視電影台
- 今日 09:30PM
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小芳在校際音樂比賽上唱出粗口歌曲, 間接令音樂老師張智仁被開除, 自己也被停學。小芳因此聲名大噪, 獲邀參加歌唱比賽重唱粗口歌, 雖然張智仁及母親都反對, 但面對家庭﹑學校﹑夢想, 小芳會如何抉擇？
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