Home > 頻道 > 教育/紀實 > 歷史頻道 > 歷史重大謎團

歷史重大謎團

歷史頻道 - 2023.08.15(二) 09:55PM
 
在冷戰擴大時，平靜的澳洲海灘上，於距離核能測試場所幾英里內發現了一名衣著體面的男子遺體。沒有線索可找到他的身分，也不知道發生了什麼事。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結