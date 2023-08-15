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全美烘焙師大賽第2季:東岸經典

旅遊生活頻道 - 2023.08.15(二) 07:10PM
 
本集的全美烘培師大賽主題是東岸經典。參賽者在技術挑戰賽需做出名為派實為蛋糕的波士頓奶油派；大師挑戰賽則是得在三小時內，做出平時需要放隔夜才能完成的經典紐約乳酪蛋糕。已經連下兩城的亞當這次信心滿滿，打算創下連勝第三場的紀錄。

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