泳池天王第6季:山丘天堂

利德一家人想要在他們家後院打造一座泳池，讓他們的超大家園更為完美。打造這座泳池的挑戰是要做出大瀑布，還要讓泳池的設計能結合原本就有的池塘，做出融為一體的感覺。巧妙運用磁磚的顏色和泳池邊緣的角度設計，主持人為利德一家人打造出大家都會滿意的完美泳池。