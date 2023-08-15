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如珠如寶

衛視電影台 - 2023.08.15(二) 09:30PM 節目表
 
阿俊和好友阿樂奉惡霸洪雨雲之命，入安憩老人院搗亂，相處期間跟眾人建立了感情，知道每位老人各自有故事，全都不是泛泛之輩。有財團想奪取老人院，他們開始團結，誓要保住老人院。

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