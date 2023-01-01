美國西北：美麗之境野性海岸

加州的海岸線充滿豐富生物，無論是在岸上或是海浪底下。巨大的座頭鯨於北遷路途中會在此休息，吃一頓鯷魚群點心，而象鼻海豹則為了搶奪海灘進行對決。與此同時，潮汐生態系統於海洋邊緣蓬勃發展，為生活在那裡的動物提供了一個天堂庇護所。