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嫉妒：七宗罪故事

Lifetime - 今日 09:55PM 節目表
 
加布裡埃爾的父親透露她有一個同父異母的妹妹，凱莎。獨生女加布裡埃爾很高興，歡迎妹妹進入她的生活。但是凱莎想要的不僅僅是加布裡埃爾的姐妹情誼：她想要姐姐的生命。

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