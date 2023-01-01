地球上武器配備最強的獵手莫過於蛛形類動物。牠們發展成多種天賦異稟的掠食動物，也是優異的發明家，創造出令人痛苦甚至致命的毒液，還會以各種創意十足的素材打造致命陷阱。加上遍佈全身上下的神奇感知能力，都化為狩獵最佳利器。