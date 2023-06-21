警方佈下天羅地網圍捕毒梟，千鈞一髮間，竟殺出一群蒙面神祕悍匪「黑吃黑」！不但劫走毒品，更屠殺在場眾警！重案組督察張祟邦（甄子丹飾）來遲一步，親睹屍橫遍野，悲憤交雜。連夜調查下，發現驚人消息，跨國販毒集團背後的殺警辣手，竟是昔日同袍邱剛敖（謝霆鋒飾）！疤痕背後，原來敖曾是警隊明日之星，而當日將敖推入罪惡深淵的人，卻正是邦！命運無情，宿命再次糾纏；一切恩怨，是時候來個了斷…