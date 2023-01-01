南佛羅里達是地球上唯一同時有美洲短吻鱷與美洲鱷（最近還多了尼羅鱷）的地方。但是誰才是佛羅里達最凶惡的掠食動物？在這集鱷魚大戰中，我們將比較南佛羅里達這兩種史前巨怪的身體特性與行為，看看誰才是真正的沼澤之王。