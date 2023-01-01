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陽光下的誘惑

Lifetime - 今日 09:55PM 節目表
 
偵探卡薩迪·克魯茲（Cassady Cruz）在一個充滿異國情調的島嶼上度假時，與迷人的外籍人士特拉維斯·金（Travis King）開始了一段火熱的戀情，在此期間他的前女友米妮（Minnie）被殺身亡，而卡薩迪被指控謀殺了她。

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