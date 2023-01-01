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到底是誰搞的鬼

HITS Movies - 今日 10:30PM 節目表
 
两男两女四个中学生在毕业后的那个暑假开了庆祝晚会，归途中他们的车撞死一个路人，大家决定把尸体抛进大海，一年后，四人中的朱莉第一个收到匿名信，死亡的脚步也走向他们。

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