在澳洲南部，袋熊大部分的時間在睡覺，以便熬過酷熱。近來有毒的植物和兔子殺手們繁殖迅速，把原生動物的家園都吃光。袋熊還要與鬥牛蟻、彩色鸚鵡以及澳洲野犬共用這片平原。對這些動植物來說，最大的挑戰是當夏天的溫度會急遽竄升！