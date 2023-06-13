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P風暴

衛視電影台 - 2023.06.13(二) 09:30PM 節目表
 
反貪電影《風暴》系列走向第四集，古天樂四度出馬，再扮廉政公署官員，全力查賄反貪！廉政高級調查主任陸志廉以囚犯身份入獄，調查一樁監獄貪腐案件，卻沒想到監獄內危機四伏。

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