大自然創造出令人屏息的美景，而進化的靈感似乎無窮無盡，但真是如此嗎？從陰險的殺手、神祕的交配儀式，以及奇特的育兒方式，到海中的怪東西及有毒的恐怖生物。歡迎來到詭異小蟲的奇特世界。怪誕離奇、驚恐駭人，卻又無比迷人。