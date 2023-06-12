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野外怪獸：詭異小蟲

國家地理野生頻道 - 2023.06.12(一) 09:30PM 節目表
 
大自然創造出令人屏息的美景，而進化的靈感似乎無窮無盡，但真是如此嗎？從陰險的殺手、神祕的交配儀式，以及奇特的育兒方式，到海中的怪東西及有毒的恐怖生物。歡迎來到詭異小蟲的奇特世界。怪誕離奇、驚恐駭人，卻又無比迷人。

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