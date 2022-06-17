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蛋糕王對王第2季:莓果遊樂園
旅遊生活頻道
- 今日 10:50PM
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蛋糕界的兩大天王在一年前，進行了一場烘焙界最盛大的決鬥，擅長雕琢細節的達夫最終贏得了比賽。今年兩人再度回歸，重新來一場蛋糕大對決。這個禮拜，兩組人馬來到諾氏莓果樂園，他們將製作主題樂園蛋糕，慶祝莓果樂園的一百周年紀念日。兩組人馬不約而同都做了旋轉木馬，巴迪再度把場面搞大，竟然做出真的能乘坐的蛋糕，而達夫的旋轉木馬則是走精緻路線，上面有各種可愛的小動物，誰才能獲得評審青睞呢？
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