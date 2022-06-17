自然界最天才第1季:第2集

生活總要面對傳宗接代的問題，如何施展誘惑招數贏得異性芳心，完成生育任務，是一種重要的生存策略。除了要選對時機，還要做出正確的舉動並傳達清楚的訊息，雖然動物各有奇招，但只有少數幾種動物是精通誘惑藝術的大師。