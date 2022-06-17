無厘取鬧原班人馬重回大海，此行的重點是幫助去年被鯊魚咬的阿呆克服恐懼。此外，他們還進行了一系列看似愚蠢的實驗，除了讓大家看看鯊魚是多麼強壯的動物，也讓大家用正確的心態看待鯊魚，瞭解鯊魚其實是很和善的動物。