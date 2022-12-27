大地廚男第1季:貝裡斯

本集喬克佐菲落來到中美洲，探訪貝裡斯多元的飲食文化。加勒比海岸邊，非洲黑奴的後裔加利福納人在此安身立命。當地人熬煮天然藥草做成傳統愛情靈藥，苦到教人直求饒。此外喬克還深入山中部落，跟著古馬雅人後代狩獵刺豚鼠、磨玉米烤薄餅，更意外發現可哥豆的真相，嘗到神奇滋味。回到家鄉餐廳，想用三道菜呈現一國文化，雖然困難重重，但喬克和他的廚房夥伴，這一次依然要挑戰跨界料理精髓。