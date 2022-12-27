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可愛的小熊貓第1季:可愛的小熊貓

動物星球 - 2022.12.27(二) 08:00PM 節目表
 
崎嶇的喜馬拉雅山脈裡藏著一個霧氣繚繞、鮮為人知的神秘國度，住著許多幾乎沒有被人類研究過的罕見動物，有種非凡又可愛的動物脫穎而出，那就是神出鬼沒的小貓熊，讓我們跟著小貓熊媽媽塔西的腳步，一起走過聖山的四季，一窺當地的動物是如何過生活。

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