荒野求生秘技:印度總理莫迪特集

印度總理莫迪和他的護衛車隊，要在北印的喜馬拉雅山腳跟貝爾吉羅斯會合，展開一場畢生難忘的冒險，橫越印度荒野。他倆在國家公園的樹叢間前進時，聊起這裡成為孟加拉虎保護區的歷史。貝爾教莫迪總理用樹枝等材料製作防身武器，茹素的莫迪總理為了保護貝爾，願意手持這項武器。到了必須渡河的地點，貝爾拿出前一天用蘆葦和樹枝搭好的浮筏，請莫迪總理忍耐冰冷的河水，坐到筏子上，但莫迪總理對貝爾說，他從小就是從貧困不足的環境長大，這些苦難只是家常便飯。一路上莫迪總理分享他對與自然共存的觀點、服務人民的思維，令貝爾敬佩不已。