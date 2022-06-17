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最膩姊妹檔第1季:形影不離
旅遊生活頻道
- 今日 10:50PM
節目表
全新節目《最膩姊妹檔》，本集為您獻上三對如膠似漆的姊妹檔：來自澳洲伯斯的雙胞胎安娜與露西執著於做任何事都要一樣，包括言行到打扮，甚至男友也是同一人；雙胞胎派翠絲與派翠卡來自亞特蘭大市，她們想義無反顧移居奧蘭多，儘管派翠卡的老公提出了異議；位在俄克拉荷馬市的布魯克和貝莉感情好到沒有界線，但布魯克的丈夫卻深受其擾，因為貝莉會半夜溜上他們夫妻倆的床。且看這些超膩姊妹檔是如何形影不離，而身邊的人又該如何與她們相處？
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