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不日成婚
衛視電影台
- 今日 09:30PM
阿佳與可怡在一個婚禮上相識，兩人一拍即合，相愛五年，終於迎來最大的感情危機－「結婚」！女方視結婚為愛的證明；男方視結婚為愛的墳墓，二人在這議題上互有攻守，展開了一場男女之間深層次的角力！ 可怡的閨蜜Jenny與Jessica出謀獻策，教她以鋼管舞及Cosplay之術，嘗試引誘阿佳進入圈套，務求在沒有安全措施之下一擊即中！一旦懷孕，婚事不就勢在必行？！阿佳眼見可怡對自己展開「逼婚計劃」，惟有在兄弟灰熊與阿健的幫忙下積極迎戰，誓要堅守不婚底線！
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