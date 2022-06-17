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血染雪山堡

HITS Movies - 今日 10:30PM 節目表
 
二戰期間，一架英國飛機被擊落並墜毀在了納粹的領土。德軍擄獲了唯一的生還者，一個美國將軍，並將他帶回黨衛軍總部。德軍不知道的是，這位將軍知道整個諾曼第登陸日計劃。

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