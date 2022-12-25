料理鬥陣俱樂部佳節派對

傑米奧利佛擬定了一套耶誕節總計畫，讓大家能在耶誕前夕事先準備好料理，在耶誕節當天只要把料理送入烤箱並完成最後步驟，就能輕鬆端上耶誕大餐，又能和親朋好友共度美好時光。菜色包括鮮嫩多汁的烤火雞、外酥內軟的烤馬鈴薯、美味餡料、蜜汁紅蘿蔔，還有耶誕提拉米蘇等豐盛料理。