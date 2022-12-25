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料理鬥陣俱樂部佳節派對

旅遊生活頻道 - 2022.12.25(日) 06:15PM 節目表
 
傑米奧利佛擬定了一套耶誕節總計畫，讓大家能在耶誕前夕事先準備好料理，在耶誕節當天只要把料理送入烤箱並完成最後步驟，就能輕鬆端上耶誕大餐，又能和親朋好友共度美好時光。菜色包括鮮嫩多汁的烤火雞、外酥內軟的烤馬鈴薯、美味餡料、蜜汁紅蘿蔔，還有耶誕提拉米蘇等豐盛料理。

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