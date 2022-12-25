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G風暴

衛視電影台 - 2022.12.25(日) 09:30PM
 
首席調查主任陸志廉和程德明正調查行賄案，拘捕過程發現案件與一個販賣人口的國際組織頭目 King 有關，更牽涉東南亞女首席法官Emma Pong，陸志廉、程德明、劉保強三人合作，與 King 展開角力。

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