到美國結婚去第9季:一拍即合

在本集節目中，虔誠的穆斯林畢勞要把未婚妻莎伊達從千里達及托巴哥共和國接來美國，他的前妻卻擔心對方是不是覬覦他的錢財。熱愛夜生活的卡拉要和未婚夫吉耶摩開始在美國生活，她的朋友擔心兩人的生活型態起衝突。奇蔔力為了省錢搬回南達科他州的老家，塞爾維亞未婚妻蜜歐娜卻極度抗拒住在小鎮。艾蜜莉和科比因為新冠肺炎分隔兩地，她獨自照顧兩人的兒子，也擔心科比看到她現在的身材會大失所望。