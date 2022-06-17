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> 惡形惡狀的植物第1季:上集
惡形惡狀的植物第1季:上集
動物星球
- 今日 08:00PM
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維多利亞時代發現的食人植物，啟發了博物學家達爾文的好奇，他透過實驗證明瞭許多植物會誘捕並殺死昆蟲，是真正的食肉植物，植物進化出三種狩獵方式：捕蠅紙陷阱、瓶狀葉陷阱，還有捕夾式陷阱。捕蠅紙陷阱的代表是毛氈苔，分泌像蜜一樣的黏液，吸引昆蟲上門，瓶狀葉的陷阱有瓶子草跟豬籠草，最大的豬籠草甚至引來齧齒類跟哺乳類，牠們因為失足墜落捕蟲籠而淹死，捕夾式陷阱有長在松木林裡的捕蠅草，能快速反應捉住昆蟲，現代的植物學家相信在許許多多的山林中，應該還能找到更多新品種。
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