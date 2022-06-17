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緣路山旮旯
衛視電影台
- 今日 09:30PM
阿厚，年廿八，屬 IT，樣貌「毒」突，一直謹守單身崗位至今只失守一次。但「緣」來今年科技暢旺，一年四季可開五次，只不過，阿厚的桃花，開在「山旮旯」。五段戀情分別橫跨離島大西北，每次路程可來回臺北幾次，真係在香港都可以享受遠距離戀愛。究竟這三百六十五天的環港遊，能否為阿厚帶來一份「緣」滿的愛情？
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