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廚神當道澳洲版第8季:第35集

旅遊生活頻道 - 今日 05:20PM 節目表
 
經過上一集柯提斯史東領軍的高檔套餐上菜挑戰，四名參賽者落入本集的淘汰賽。四名身穿黑圍裙的參賽者，在第一回合兩兩對決，贏家安全下莊，而輸家則落入第二回合繼續奮戰。兩回合都規定靈感來源，且題目令他們傻眼。比賽來到這個階段，一山還有一山高，要生存下來，他們必須拼盡全力。

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