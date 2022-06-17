謎探險隊第7季:尋找黃金城1

在本集節目中，喬許來到哥倫比亞探索黃金城的謎團，在原住民穆伊斯卡族的首肯下參觀了黃金城傳說的起源地，在考古學家的陪同下探勘了古文物的出土洞穴，還加入當地考古團隊一起開挖墓坑，在這追謎的旅程中，他能否揭開謎團，一窺黃金城的真貌呢？