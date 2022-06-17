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倚天屠龍記之聖火雄風

衛視電影台 - 今日 09:30PM
 
趙敏郡主設下的圈套圈禁六大派眾人，無忌赴大都之約將其全部救下。與此同時周芷若解開屠龍刀倚天劍的秘密，練成九陰白骨爪，並陷害趙敏。忠心跟隨的小昭、青梅竹馬周芷若、相愛相殺的趙敏，張無忌究竟會如何選擇……

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