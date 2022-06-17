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房產兄弟:A咖報恩計畫第2季:凱文哈特

旅遊生活頻道 - 今日 11:45PM 節目表
 
本集的A咖明星是凱文哈特，他在出了嚴重的車禍後，幾乎無法行走，在復健的過程中，他的好友朗，一路陪伴著他，做為他的訓練員，在他身邊替他加油打氣。所以凱文趁朗出城時，找來朱爾和史考特兩兄弟，要徹底大改造朗的破爛外屋。因為他們在理髮店認識，所以凱文希望房屋的一區能夠改成理髮店，凱文想在朗回來後，給他一個大驚喜，對他表達感謝。

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