克裏斯霍伊縱橫車壇第1季:第6集

克裏斯這次體驗甩尾賽，他在愛爾蘭的蒙德羅公園賽道與多次歐洲甩尾錦標賽冠軍詹姆斯狄恩見面，並向他學習如何甩尾。首先克裏斯觀賞了2019年歐洲甩尾錦標賽，冠軍仍是詹姆斯，隔天駕駛3百匹馬力的日產350Z，先從原地轉圈開始，接著學拉手煞車180度迴轉，最後上賽道甩尾過彎，克裏斯學習得很快，詹姆斯決定與他來一場甩尾對戰，讓他擁有難得的體驗。