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倚天屠龍記之九陽神功

衛視電影台 - 今日 09:30PM
 
相傳屠龍刀與倚天劍內藏有大秘密，得之者可雄霸天下，掀起無數腥風血雨……武當派張翠山之子張無忌無意中捲入屠龍刀而起的江湖紛爭之中，因緣際會練就一身蓋世武功，出手連敗六大派高手，擔任明教教主。

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