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安迪的野生動物冒險之旅:1

BBC CBeebies - 2022.12.21(三) 08:00PM 節目表
 
安迪搭著探險車飛到澳洲尋找小紅狐蝠。他需要拍攝牠們喝水的照片，用來取代他不小心弄丟的哈蒙德先生拍的照片。在路途上安迪遇到了一隻傘蜥蜴。

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