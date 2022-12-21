蛋糕也瘋狂第1季:嘉年華會

分別來自不同蛋糕工作室的四組烘焙師，因應客戶的要求，製作了一系列熱鬧的蛋糕，有人要求蛋糕上要有遊樂設施，有人需要某個好萊塢地標的巨大蛋糕，有人想要水族館主題的結婚蛋糕，更有人需要逼真的皮納塔蛋糕。烘焙師們的作品總是能超乎客戶的期待。