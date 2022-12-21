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比悲傷更悲傷的故事

衛視電影台 - 2022.12.21(三) 07:40PM
 
翻拍韓國賣座片的電影作品《最悲傷的故事》，K和Cream同居不交往，就這樣過了十年。兩人自高中失去家人後，成彼此密友、唯一家人；相愛相依，卻不是戀人，只因K不定時復發的疾病讓他不敢承諾！

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