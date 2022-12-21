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俠盜王子羅賓漢

HITS Movies - 2022.12.21(三) 10:00PM 節目表
 
影片講述了英國人羅賓受獄友所托尋找瑪莉亞，在逃亡途中行俠仗義，聯合受壓迫的人們，共同推翻郡長殘暴統治的故事。

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