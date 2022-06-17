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安迪的野生動物冒險之旅:1

BBC CBeebies - 今日 08:00PM 節目表
 
哈蒙德先生問安迪納米比沙漠中的擬步行蟲如何喝水，安迪感到困惑。他搭著探險車前往非洲尋找答案。在旅程中安迪縮小體型並且遇到了一隻納馬卡變色龍。

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