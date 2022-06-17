English
繁體中文
祝賀澳門回歸23周年
公眾假期營業時間通告
公眾假期營業時間通告
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
旅遊生活頻道
> 秘境廚房第1季:全新晚餐服務
秘境廚房第1季:全新晚餐服務
旅遊生活頻道
- 今日 09:55PM
節目表
秘境廚房接連幾次的午宴都大受好評，然而員工們和艾琳其實都希望能夠恢復晚餐時段的服務，一方面是因為晚餐的收費對餐廳財務更有助益，另一方面就是員工們原本就是晚餐時段更能配合工作，但是艾琳對晚餐更加吹毛求疵，事事力求完美，因此遲遲不敢貿然行動。然而就在艾琳設計好菜單，所有食材和備料都準備就緒時，餐廳卻迎來噩耗，讓責任心極強的艾琳只得忍痛做出取消所有訂位的決定。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.