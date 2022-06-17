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秘境廚房第1季:全新晚餐服務

旅遊生活頻道 - 今日 09:55PM 節目表
 
秘境廚房接連幾次的午宴都大受好評，然而員工們和艾琳其實都希望能夠恢復晚餐時段的服務，一方面是因為晚餐的收費對餐廳財務更有助益，另一方面就是員工們原本就是晚餐時段更能配合工作，但是艾琳對晚餐更加吹毛求疵，事事力求完美，因此遲遲不敢貿然行動。然而就在艾琳設計好菜單，所有食材和備料都準備就緒時，餐廳卻迎來噩耗，讓責任心極強的艾琳只得忍痛做出取消所有訂位的決定。

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