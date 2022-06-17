街頭飆車族:曼非斯第3季:賭金升高

曼非斯正在拉斯維加斯的沙漠中進行小胎車賭注賽，比賽來到第二回合，傑傑想替丹尼斯貝利賺回修車費，不斷提高賭注。珍愛和翠喜亞指名單挑西海岸的重量級賽車手，曼非斯街頭飆車族在一場比賽中投入了超過兩萬元的賭金。