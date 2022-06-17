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喜歡你

衛視電影台 - 今日 07:40PM
 
掌管跨國經濟體的路晉刻薄挑剔，僅有美食這一個愛好。創意廚師顧勝男迷糊邋遢得過且過。一次收購，一道女巫湯，路晉喜歡上了顧勝男的菜卻討厭極了她這個人。喜歡還是討厭究竟何去何從？

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