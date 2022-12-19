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妙妙犬布麗:1

BBC CBeebies - 2022.12.19(一) 06:50PM 節目表
布麗醫生需要賓果護士替爸爸照謎樣X光片，他的肚子裡似乎有一隻貓，布麗別無選擇，只能立刻替他動手術。

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