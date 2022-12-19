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大戰狐猴島第1季:劃清戰線

動物星球 - 2022.12.19(一) 08:00PM 節目表
馬達加斯加南部一小處森林裡，住著幾群爭搶地盤的環尾狐猴。乾季造成食物短缺，為了餵飽悠悠眾口，各幫派的狐猴女王都陷入困境，其中紀律嚴明的遺址幫跟悠閒自在的博館幫已經來到衝突邊緣，沒有下雨的跡象，也沒有別的地方可去，下一次的衝突可能就會引發幫派戰爭。

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