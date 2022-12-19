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樹屋專家第2季:佛羅里達舊城

探索頻道 - 2022.12.19(一) 06:15PM 節目表
樹屋專家們前往佛羅里達州北部舊城區，幫拉科斯一家打造樹林裡的度假小樹屋，還為孩子們準備小驚喜，增設消防桿、祕密基地和攀登牆，讓他們能留下難忘的林中時光。

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