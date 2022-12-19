港產綜合格鬥片《地下拳》由新導演郭家禧與郭逸材首次執導，資深演員盧惠光與李璨琛聯同新星王敏奕、孫振鋒與鄧子平等打出一遍新天地。劇情以地下拳賽為題，故事從盧惠光飾演的拳館負責人車德博開始，他的高徒霍傑（孫振峰飾）連贏多場地下拳賽，但為了拳館答允讓霍傑與外號「殺人機器」仇立（鄭子平飾）打世紀拳賽，結果霍傑慘敗被打至癱瘓，拳館亦落入德博昔日的徒弟白樂（李璨琛飾）之手。另一方面，女演員林幼芙（王敏奕飾）為了應付殺手角色而找上了德博，過程認識了霍傑並亙生情愫……