巴迪的耶誕大作戰第1季:目不暇給

巴迪瓦拉索接受了史上最艱難的蛋糕挑戰，與擅長營造耶誕氛圍的各路好手對戰。第一場賽事對上知名百老匯舞臺設計師大衛蓋洛與他的團隊，主題是「目不暇給」。巴迪隊打造了能讓人走進去的巨無霸薑餅屋，蓋洛隊則製作了巨大的耶誕水晶球，讓人體驗耶誕老人坐上雪橇的感覺。究竟第一場比賽中，哪一隊會勝出呢？