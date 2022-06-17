野地裡的白獅第1季:第2集

動物身上的顏色都有其意義，可以用來溝通、躲藏或轉移焦點；在南非的克魯格國家公園內，誕生了兩隻罕見的小白獅姊妹，牠們特殊的白色皮毛引起了許多動物的注意。歷經出生頭一年的重重考驗後，小白獅還要再度過辛苦的一年，才可以學會照顧自己。在這一年裡，牠們又遭到流浪公獅攻擊，還要隨時防備狡猾的鬣狗不斷跑來搶食物，小白獅姊妹可以活到成年期嗎？