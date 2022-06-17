English
繁體中文
祝賀澳門回歸23周年
公眾假期營業時間通告
公眾假期營業時間通告
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
動物星球
> 野地裡的白獅第1季:第2集
野地裡的白獅第1季:第2集
動物星球
- 今日 08:00PM
節目表
動物身上的顏色都有其意義，可以用來溝通、躲藏或轉移焦點；在南非的克魯格國家公園內，誕生了兩隻罕見的小白獅姊妹，牠們特殊的白色皮毛引起了許多動物的注意。歷經出生頭一年的重重考驗後，小白獅還要再度過辛苦的一年，才可以學會照顧自己。在這一年裡，牠們又遭到流浪公獅攻擊，還要隨時防備狡猾的鬣狗不斷跑來搶食物，小白獅姊妹可以活到成年期嗎？
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.